В начале апреля 2016 года АО «Казпочта» объявило о предстоящем повышении цен на услугу распространения периодических печатных изданий (ППИ) по подписке. Увеличение цены на услугу распространения ППИ по подписке, которое было проведено всего во второй раз за 10 лет, составляет 3-5 тенге от действующего тарифа.
Ранее в почтовой линейке продуктов Казпочты услуги по «доставке», «распространению» и «пересылке» периодических печатных изданий по подписке тарифицировались раздельно. На основании Приказа Председателя комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК от 20.10.2015 г. №413-ОД, были внесены изменения в государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, а именно - услуги АО «Казпочта» по «доставке», «распространению» и «пересылке» периодических печатных изданий были объединены в одну «услугу по распространению периодических печатных изданий по подписке».
В связи с этими изменениями, а также на основании заключения комитета связи, информатизации и информации министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 марта 2016 года №30-30-3/1706, был установлен единый тариф на услугу по распространению ППИ по подписке, который вводится в действие с 01 июля 2016.
За последние 10 лет компания дважды поднимала тарифы на данную услугу – в 2014 году в части распространения на 1 тенге в первом полугодии, с дополнительным увеличением на 2 тенге со второго полугодия, на доставку тариф остался прежним, но с добавлением платы за вес, превышающий 30 граммов (0,109 тенге за грамм веса, превышающего 30 граммов, с первого полугодия, а также для журналов 0,164 тенге со второго полугодия) и со второго полугодия 2016 года на 3-5 тенге.
Как показывает практика, резкое увеличение предельного уровня тарифов, не измененного в течение десятка лет в соответствии с уровнем инфляции, остро ощущается заинтересованными сторонами и может привести к недовольству населения.
В то же время за тот же период стоимость бензина увеличилась в 2 раза; стоимость коммунальных услуг в ряде регионов только за последний год выросла до 30%. Затратность вышеуказанной услуги почты, которая предоставляется даже в самых труднодоступных точках нашей большой страны, немыслимо высока. За последние три года убытки, которые несет компания, оказывая услуги почтовой связи на селе, составили более 12 млрд тенге. Кроме того, изменение цены на услуги распространения ППИ по подписке как в 2014 году, так и с 1 июля 2016 года не покроет даже себестоимость.
В связи с этим вывод компании из кризиса был возможен по следующим направлениям – это повышение тарифов (в России выбрали именно этот путь), или помощь правительства (как и поступили почтовые компании других стран), или закрытие нерентабельных сельских отделений. Но как вы знаете, Казпочта выбрала оптимальный путь между этими направлениями, не взваливая все на плечи государства или клиентов и продолжая работу на селе.
Проводя трансформацию компании, а именно оптимизацию бизнес-процессов, автоматизацию, введение инноваций, вывод на рынок новых почтовых и финансовых продуктов и услуг, мы ориентируемся на повышение окупаемости сельских отделений. Государство, видя изменения в подходах к работе и эффективность проводимых реформ, решило поддержать нас. Так, впервые за 25 лет независимости страны (!!!), своевременной является поддержка правительства, которое с 2017 года будет выделять на поддержку почты субсидии в размере 1,7 млрд тенге в год, что позволит Казпочте предпринять ряд мер для выведения компании из убыточного бизнеса в рентабельный. Не обошлось и без повышения тарифов. Но необходимо понимать, что если бы мы пошли путем ТОЛЬКО повышения тарифов, цену на подписку необходимо было бы повысить на 200-250%!!!
Основной причиной убыточности по оказанию услуги является ежегодный рост себестоимости, обусловленный целым рядом причин. В первую очередь, инфляционными процессами, происходящими в стране, которые влекут за собой рост материальных затрат, затрат на заработную плату производственного персонала, ростом цен на перевозку почтовых отправлений, необходимостью содержания большого числа отделений почтовой связи из-за территориально-демографических особенностей Республики Казахстан и т.д.
В связи с этим увеличение предельного уровня тарифов по данной услуге является единственной мерой для всех заинтересованных сторон, направленных на сохранение и обеспечение стабильности института подписки как способа распространения ППИ. В качестве инструмента безболезненного регулирования данного вопроса, компания считает, что минимальное увеличение предельных уровней тарифов на ППИ каждые 2 или 2,5 года являются самым оптимальным действием как со стороны компании, так и со стороны собственников СМИ.
В то же время в структуре конечной подписной стоимости ППИ доля доходов собственников СМИ, по сравнению с долей компании, является гораздо большей, динамика издательской стоимости ППИ ежегодно увеличивается. В большинстве случаев, более 60% из доли доходов приходится на собственников СМИ.
В части почтовой деятельности, ежегодно АО «Казпочта» находится в состоянии накопления убытков, сумма которых составляет более 4 млрд тенге в год. Ни в одном почтовом отделении страны, за всю историю независимого Казахстана, не было сделано ни одной полномерной ремонтной работы, лишь точечный и экстренно-необходимый ремонт отдельных объектов.
Работа на селе несет с собой огромные затраты: аренда помещения и оплата коммунальных услуг, транспортные расходы, оплата труда и услуг связи. Доход сельских отделений не покрывает и половины расходов, не говоря о прибыли.
Несмотря на существующие проблемы, Казпочта двигается вперед, находит оптимальные пути решения и постепенно налаживает свою деятельность, являясь самофинансируемой компанией. На сегодняшний день почта в Казахстане вступила в новый этап развития - этап трансформации. В стране функционирует более 3200 почтовых отделений. На местах и в производственных секторах задействовано более 22 000 человек по всей стране. Вводятся новые технологии в автоматизации процессов, оптимизируются бизнес-процессы, совершенствуются стандарты обслуживания клиентов и создаются новые виды услуг.
В огромном количестве населенных пунктов Казахстана из всех имеющихся информационных, финансовых, логистических сфер в сельской местности представлена только почта. Именно почта является центром выдачи пенсий и пособий, доставки газет и журналов, местом получения и отправления писем и посылок. Только за 2015 год Казпочтой было доставлено более 81 млн писем и около 7 млн посылок. Почта является важным звеном между селом и городом, восполняя информационный и коммуникационный вакуум населения, а также имеет социальное значение, создавая рабочие места. На сегодняшний день, львиная доля отделений почтовой связи приходится именно на село - 1 664 или 75% от общего количества городских и сельских почтовых отделений.
Сегодня современная Казпочта выполняет не только функции распространения, пересылки и доставки периодики, писем и посылок, но и предоставляет финансовые услуги для населения, а также оказывает логистические, агентские и брокерские услуги для различных компаний. У новой Казпочты, как национального оператора почтовой отрасли, стоит серьезная задача, поставленная главой государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым – «сделать почту эффективной!». Для повышения эффективности была внедрена программа Трансформации, в рамках которой менеджмент компании избрал путь через оптимизацию процессов и введение инноваций, повышение качества сервиса, налаживание технологических процессов, а также открытости и прозрачности в политике корпоративного управления. В данном направлении в работу вовлечены как сотрудники компании, которые участвуют в процессе модернизации почты, так и само население, потребители почтовых услуг, предоставляющие конструктивную обратную связь через официальный сайт компании, круглосуточный Контакт-центр, СМИ и корпоративные страницы в социальных медиа.
В Казахстане огромное количество населенных пунктов с численностью до 10 000 человек и ни одна из других почтовых, курьерских компаний и банков не оказывает почтовые и финансовые услуги, включая услугу распространения ППИ по подписке в сельской местности. АО «Казпочта» не перекрывает пути этим компаниям, и мы будем только рады, если другие поставщики почтовых услуг будут работать на селе. Все эти факторы и приводят к тому, что сегодня АО «Казпочта» является доминирующей компанией в сфере почтовых услуг в Республике Казахстан, которая обеспечивает почтовую связь во всех населенных пунктах страны.
По итогам 2015 года, в разрезе общих объемов почтовых отправлений в села 85-90% занимает доставка периодических печатных изданий. Государство, как и сама Казпочта, понимает важность и необходимость присутствия почты на селе, как единственного института, удовлетворяющего потребности сельского населения по получению ППИ и других видов почтовых услуг. В этом направлении, в части финансирования, своевременной со следующего года является поддержка правительства в виде субсидий.
Следующим важным направлением являются изменения, внесенные в Закон «О почте», где предусматриваются улучшения условий предоставления почтовых услуг для жителей как городов, так и сельских населенных пунктов.
С учетом вышеизложенного, в рамках законодательной базы, программы Трансформации, инновационных проектов, внедрение новых бизнес-технологий поможет компании выйти на качественный уровень сервиса, завоевать лояльность и доверие клиентов, улучшить финансовое положение компании и эффективно осуществлять свою деятельность в почтовой отрасли страны.
