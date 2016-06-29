Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК. Иллюстративное фото с сайта timer-odessa.net Иллюстративное фото с сайта timer-odessa.net На сайте КНБ РК сообщается, что 27 июня 2016 года в рамках оперативно – профилактического мероприятия «Кокнар-2016» пограничниками заставы «Шынгырлау» выявлено бесхозное поле «дикорастущей конопли» общей площадью около 1 гектара. - Указанный факт зафиксирован в книге учета информации и направлено письмо в Шынгырлауский РОВД ЗКО для дальнейшего уведомления акимата этого района, с целью комиссионного уничтожения дикорастущей конопли, - говорится на сайте КНБ РК.