АО «КазТрансГаз Аймак» обратился в суд с иском к АО «Жайыктеплоэнерго» о взыскании суммы задолженности в размере 441 млн 296 тысяч тенге за потребленный газ по договору, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу суда ЗКО. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Поставщик газа мотивировал это тем, что ответчиком на протяжении длительного периода несвоевременно оплачивается задолженность, направленные в адрес ответчика претензии удовлетворяются частично, в связи с чем истец вынужден обратиться в суд за защитой нарушенного права. - В ходе рассмотрения дела в соответствии со ст.179 ГПК РК, стороны ходатайствовали о проведении процедуры медиации судьей специализированного межрайонного экономического суда ЗКО Найлей Сейдахметовой. Заключенное медиативное соглашение утверждено судом как соответствующее ст.175, 177 ГПК и Закона РК «О медиации», не противоречащее законодательству и не нарушающее права третьих лиц. И производство по гражданскому делу прекращено, - сообщили в пресс-службе суда. Напомним, 13 июня 2015 года во всем городе на несколько дней была отключена горячая вода из-за образовавшейся задолженности тепловика перед АО "КазТрансГаз Аймак". Тогда задолженность составила порядка 800 миллионов тенге.