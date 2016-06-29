Авария произошла сегодня, 29 июня, около пяти утра недалеко от поселка Красноармейское Зеленовского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, в автомобиле «Лада» кроме водителя, находились две пассажирки. По словам очевидцев, как именно произошло ДТП, они не видели, однако, судя по всему, водитель не справился с рулевым управлением, машина слетела с дороги и опрокинулась. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что две девушки скончались еще до приезда скорой помощи, водитель в тяжелом состоянии был доставлен в Дарьинскую ЦРБ. - У водителя диагностирован разрыв внутренних органов, ему была сделана операция. Состояние расценивается как стабильно тяжелое, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения. Другие подробности ДТП выясняются. В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что авария произошла на 55 километре трассы Уральск-Кирсаново. - Водитель, двигаясь в южном направлении на автомобиле "Лада Гранта", не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате девушки скончались на месте, не приходя в сознание, - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО. Между тем, как сообщили в ДВД ЗКО, с начала года в ЗКО зарегистрировано 155 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 35 и получили ранения различной степени тяжести 188 человек. С участием детей зарегистрировано 28 ДТП, 5 детей погибли и 30 получили ранения. На территории области пресечено 34,7 тысячи нарушений ПДД, наложено более 215 миллионов административных штрафов, из них взыскано 149,6 миллиона тенге. В связи с чем, 28 июня на территории области проводятся рейдовые мероприятие направленные на выявление грубых нарушении ПДД, а также работа с пешеходами с участием представителей СМИ и общественности.