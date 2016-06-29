Более подробную информацию опродукции АО «Актюбрентген» можете получить по телефону: 8 (7132) 92-12-53 эл. почта: [email protected].

АО «Актюбрентген» - является крупнейшим отечественным производителем медицинского оборудования, которая не устает удивлять казахстанцев своими новинками. Одной из них стала новая линия по изготовлению светильников начала свою работу сравнительно недавно. - Светодиодные уличные светильники, производимые нашей компанией, идеально подойдут для освещения больших площадей, таких как дворы, дороги, магистрали, мосты, туннели, парки, железнодорожные платформы, военные базы и городки. Потребляемая мощность светильников марки «Гелиос» серий СУ-01 и СУ-02 составляет от 70 до 100 Вт, а магистральных, серий СМ-01 и СМ-02 - от 120 Вт до 150 Вт. Мы не стоим на месте и стараемся развиваться и модернизироваться в новых непростых экономических реалиях, сохраняя рабочие места и поддерживая экономику страны. Сейчас мы ищем потенциальных партнеров по Казахстану и готовы к сотрудничеству, - рассказал директор по развитию Борис Камынин . К слову, новые светильники значительно экономят электроэнергию, и в отличие от предыдущих поколений фонарей более долговечны за счет использования светодиодов.На правах рекламы.