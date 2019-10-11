В Уральске прошел молодежный форум

Как рассказала руководитель отдела управления развития языков Света Ганиева, в рамках молодежного форума будут награждены жители области, которые вносят весомый вклад в реализацию государственной языковой политики.– Молодежный форум «LATYN FEST» проводится в целях реализации подпрограммы «Переход казахского алфавита на латинскую графику» программной статьи первого президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Модернизация сознания: взгляд в будущее», а также будут награждены благодарственными письмами президента Республики Казахстан и заместителя акима области неравнодушные люди к проблемам языка, которые вносят вклад в реализацию государственной языковой политики в регионе и повышают статус государственного языка. В рамках форума будут обсуждены актуальные вопросы молодежи касательно аспектов перехода казахского алфавита на латинскую графику, оказание методической помощи молодежи по освоению правил правописания на основе нового алфавита, - сообщила Света Галиева. В мероприятии приняли участие заместитель акима области Серик Егизбаев, государственные служащие, специалисты городского и районных отделов культуры, развития языков, физической культуры и спорта, представители молодежных общественных объединений, молодежных ресурсных центров, проректоры вузов, студенты-активисты и представители НПО. По словам кандидата филологических наук Каната Ауесбая, переход на латиницу является важнейшим этапом в развитии страны. – По всему миру насчитываются около двух тысяч наций и этносов, среди которых только 190 национальностей имеют свое государство и сохраняют свою независимость. В списке таких государств есть и Казахстан. Мы должны этим гордиться. У нас есть своя страна, свои обычаи, традиции, свой язык и этот язык основан на латинской графике. Мы должны сохранить то, что имеем и передать все своим потомкам. Всем известно, что в Казахстане вводится алфавит на основе латинской графики. Каждый гражданин должен сделать все от него зависящее, чтобы эти изменения быстрее были введены. Многие алфавиты языков мира основаны именно на латинской графике, - рассказал Канат Ауесбай. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В Уральске прошел молодежный форум
Молодежный форум «LATYN FEST» прошел 10 октября в здании Казахского драматического театра имени Х.Букеевой, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала руководитель отдела управления развития языков Света Ганиева, в рамках молодежного форума будут награждены жители области, которые вносят весомый вклад в реализацию государственной языковой политики. – Молодежный форум «LATYN FEST» проводится в целях реализации подпрограммы «Переход казахского алфавита на латинскую графику» программной статьи первого президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Модернизация сознания: взгляд в