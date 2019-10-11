В Уральске прошел молодежный форум

Молодежный форум «LATYN FEST» прошел 10 октября в здании Казахского драматического театра имени Х.Букеевой, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала руководитель отдела управления развития языков Света Ганиева, в рамках молодежного форума будут награждены жители области, которые вносят весомый вклад в реализацию государственной языковой политики. – Молодежный форум «LATYN FEST» проводится в целях реализации подпрограммы «Переход казахского алфавита на латинскую графику» программной статьи первого президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Модернизация сознания: взгляд в