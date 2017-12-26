На ярмарке, которая прошла в минувшие выходные, свою продукцию представили порядка 50 товаропроизводителей. - Данные ярмарки проводятся, чтобы стабилизировать цены, и чтобы не было новогоднего ажиотажа у населения. За весь год было проведено 30 ярмарок. Рынки, обращали внимание на цены на ярмарках, поэтому в принципе по городу цены были стабильные, и скачков больших не было, - сообщил руководитель отдела сельского хозяйства г. Уральск Махамбет БАТЫРГАЛИЕВ. Говядину на ярмарке можно было приобрести по 1200 тенге за килограмм и конину по 1300 тенге. Товаропроизводителям удалось реализовать около 20 туш говядины, 10 туш конины и столько же баранины. Хорошо продавались фрукты с овощами к новогоднему столу. - Купили говядину и конину, все прекрасно, почаще бы делали такие ярмарки для нас, мы были бы очень благодарны, - говорит жительница города. Однако люди стали замечать, что некогда доступные цены на некоторые продукты ничем не отличаются от магазинных. - Ярмарка, конечно, хорошая, но я вот заметил, что цены здесь как в магазинах, в принципе, разницы я не увидел, - говорит другой житель города. В последний раз в этом году закупить продукты на ярмарке уральцы смогут 29 и 30 декабря.