Пятиэтажный дом по улице Жангир хана, 15 был построен в 1978 году. Капитального ремонта здания за более чем полувековую историю не проводилось. Люди говорят, что всерьез опасаются за свою жизнь. Вода течет как в квартирах, так и в подъезде жилого дома. - Последние два дня вода течет повсюду. КСК «Орнату» ничего не делает. Хотя мы сдаем взносы, - говорит жительница дома Гульсайра Ажгулова. - Мы просим, чтобы нам сделали ремонт крыши по программе «Модернизация ЖКХ». Но здесь проживают в основном квартиранты. Вся вода идет в подвал. Он затоплен. Боимся, что замкнет электропроводка, - отметила Мария Полторацкая. В другом крыле дома ситуация получше. Как оказалось, люди все-таки смогли собрать требуемую сумму на текущий ремонт крыши. - Здание ужасное. Все течет, все гниет. Мы сами сдавали деньги на ремонт крыши. Сейчас в нашем крыле не протекает. В другом крыле дома льет как из ведра, - говорит Фаина Мостовщикова. В акимате города проинформировали, что за три дня в Уральске выпала полуторамесячная норма осадков. Десятки домов дали течь. - К нам поступают жалобы жителей на прохудившиеся крыши. Мы провели встречи с председателями КСК и жителями по вопросу ремонта. Очень мало людей соглашаются на программу «Модернизация ЖКХ». В противном случае люди должны делать целевые взносы на ремонт крыш, - сказал главный специалист отдела ЖКХ и жилищной инспекции Жубан Жумагалиев. На днях аким города проверил готовность жилья к зиме. Только в этом году под тяжестью снега произошло обрушение кровли 30 домов.