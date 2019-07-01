Им стал 48-летний Аманжол Алпысбаев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Алпысбаев Аманжол Алиханович – 1971 года рождения, образование – высшее, окончил Алматинский технологический институт по специальности «инженер-технолог» и Карагандинский экономический университет по специальности «Налог и налогообложение». В разные годы работал: - в структурных подразделениях Министерства финансов РК, - начальником Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Костанайской области, директором департамента АРЕМ по Акмолинской области, - директором департамента, заместителем председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий. До назначения работал в акимате города Нур-Султан.

Фото предоставлено пресс-службой акима ЗКО Как сообщили в областном акимате, на аппаратном совещании аким области Гали Искалиев представил своего нового заместителя. – Распоряжением акима Западно-Казахстанской области по согласованию с Администрацией Президента РК заместителем акима области назначен Алпысбаев Аманжол Алиханович, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО. Стоит отметить, что Аманжол Алпысбаев будет курировать вопросы стратегического планирования в области архитектуры, градостроительства и строительства, ЖКХ, а также вопросы тарифной политики, развития ГЧП, государственных закупок, природопользования, охраны животного и растительного мира.