Как сообщили в пресс-службе Назарбаев Интелектуальной школе, команда Западно-Казахстанской области набравшая наибольшее количество призовых мест в общекомандном зачете, стала победителем Национального чемпионата по робототехнике, который прошел в Павлодаре. - Теперь главный конкурс робототехников в 2020 году пройдет в городе победителей – Уральске. В составе сборной было 18 учащихся 16 из которых ученики НИШ. В престижном соревнований по робототехнике 10 учащихся НИШ завоевали призовые места, - пояснили в пресс-службе НИШ. Стоит отметить, в категории «Regular Junior» все победы также достались учащимся Назарбаев Интеллектуальной школы. - Наша команда – настоящие фанаты робототехники. Теперь наша цель – пройти в заключительный этап Всемирной олимпиады по робототехнике, которая пройдет в Будапеште осенью, и попасть в лучшую тройку,- поделился обладатель ІІІ места в основной старшей категории Арнур Оразгул. Наставник уральских робототехников Нурболат Дагаров отметил, что юных робототехников очень много достижений. - В этом году на кружок записались 60 учащихся. Со временем их число поредело, и остались самые заинтересованные. Примерно 25 наших учащихся принимают участие в разных соревнованиях. Двое наших выпускников ведут кружки по робототехнике в Нур-Султане и Алматы, и это при том, что они обучаются на других специальностях, – говорит Нурболат Дагаров. По словам руководителя, ребята не только конструируют роботов, но и учатся составлять специальные программы для выполнения заданий роботами. Вместе с тем дети взаимосвязывают законы математики, информатики, инженерии и других наук и развивают умственные способности. К слову, более 200 учащихся, собравшихся со всех уголков нашей республики, состязались по четырем категориям.Фото предоставлено пресс-службой НИШ