Генеральный директор «Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР)» Кауаш Хишам прибыл в Атырау, чтобы урегулировать ситуацию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Кауаш Хишам опубликовал в социальных сетях видеообращение, в котором говорит, что прибыл в Атырау сразу же, как только узнал о конфликте в рабочем поселке Тенгиз между сотрудниками компании "ССЕР". - Я бы хотел попросить прощения у всех, кого оскорбил поступок Эли Дауда. От имени руководства и персонала нашей компании я бы хотел заявить, что это было неподобающим происшествием, которое не соответствует политике, ценностям и принципам "ССЕР".  Как только я узнал об этом инциденте, Эли Дауд был уволен и договор с ним был расторгнут.  Мы проведём полное внутреннее расследование данного происшествия и примем необходимые меры. Положа руку на сердце, я бы хотел заявить, что "ССЕР" относится к своим братьям-казахам с глубоким уважением. На сегодня ситуация в Тенгизе стабильная, не было смертельных случаев и серьёзных телесных повреждений, - сказал Кауаш Хишам в своем видеообращении. Напомним, утром 29 июня в вахтовом поселке Тенгиз случились беспорядки. Местные вахтовики нанесли побои нескольким зарубежным работникам из- за фотографии, якобы порочащей достоинство местных девушек, размещенной жителем Ливии в соцсетях. Между тем, аким Атырауской области заявил, что проблема возникла из-за разных условий труда. Лина ОЙЛОВА