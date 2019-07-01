Выпускница Западно-Казахстанской областной специализированной школы-лицея-интерната информационных технологий Зарина Сержанова набрала во время единого национального тестирования 137 баллов, и эта цифра является наивысшим показателем в ЗКО. Она с первого класса была отличницей и является обладательницей знака "Алтын белгі". – С первого по пятый классы я училась в СОШ №2, 6 - 8 классы - в СОШ №34, после перевелась в Западно-Казахстанскую областную специализированную школу-лицей-интернат информационных технологий для одаренных детей. Во время подготовки к ЕНТ требовалась помощь репетитора по математике. В начале 9 класса было сложновато, ведь продолжительность одного урока - 90 минут. Бывало такое, что в день три урока приходилось изучать один и тот же предмет. Позже я освоилась и никаких трудностей уже не возникало. С первого класса была отличницей и теперь планирую поступить в казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова, который находится в городе Алматы. Сначала буду изучать общую медицину, далее выберу направление кардиологии или онкологии. В графе учебных заведений еще укажу КазНУ имени Аль-Фараби, ЕНУ имени Гумилева. Далее по программе "Болашак", возможно, уеду заграницу, - рассказала Зарина Сакенова. По словам девушки, результат в 137 баллов не очень её обрадовал, так как она надеялась набрать минимум 139. – Тогда как другие школы в год сдавали всего три пробных тестирования, мы за год сдали около 30 пробных ЕНТ. Я была морально подготовлена к нему, и заключительное тестирование было для меня обычным экзаменом. Все родственники и родители отнеслись к нему как к какому-то большому событию и волновались больше меня. Когда я набрала 137 баллов, не испытала особое чувство радости, так как надеялась, что наберу как минимум 139 баллов. Можно сказать, что даже немного расстроилась. Ко дню тестирования готовилась до последней минуты, перечитывала параграфы, заучивала формулы, листала учебники и даже ехала на ЕНТ и в машине все же умудрилась повторять материалы. Никакие приметы не соблюдала, хотя некоторые знакомые клали в обувь монету для того, чтобы хорошо сдать тестирование. От телефона и шпаргалок тоже отказалась, хотя изначально у меня была мысль пронести в зал смартфон. Но потом я решила, что не буду этого делать. Ведь все эти годы учителя, мама меня готовили и было бы несправедливо по отношению к ним так поступить. Да и потом, надо уважать себя, я верила в свои силы и знания, - говорит Зарина Сержанова. Из всех вопросов на ЕНТ Зарине особенно тяжело дались вопросы по грамотности чтения, где нужно было по тексту найти смысловую нагрузку и указать правильное значение "крылатых выражений". – Именно здесь я допустила ошибку. Еще по одной ошибке допустила по биологии и по математике. Но, судя по итогам, мой показатель является наивысшим результатом по области. Я очень рада, но родственники и мама рады больше меня. Они во всех социальных сетях выкладывают мои результаты, хвастаются перед знакомыми, гордятся мной. В семье я единственный ребенок, моя мама бухгалтер в частной компании и вырастила меня одна. Она очень счастлива, что её старания не прошли даром, - рассказала девушка. По словам девушки, во время пробных ЕНТ была здоровая конкуренция и главным её соперником был одноклассник. – Мы все время с ним соревновались, кто больше наберет баллов. В день тестирования он подошел ко мне и в шутку попросил не обгонять его в этот раз. После оглашения результатов он подошел и поздравил меня. Некоторые в шутку говорили, что надо было использовать шпаргалки и телефон для того, чтобы набрать максимальное количество баллов. Но я ни о чем не жалею, ведь это мой показатель и уровень моих знаний, - говорит Зарина. Теперь в планах у девушки поступить в желаемый вуз, выучиться, стать хорошим специалистом и уехать жить за рубеж. – В медицинском университете надо учиться девять лет. Сейчас это меня немного пугает, мне бы не хотелось учиться столько времени. Но, возможно, после пятого курса меня переведут на практику куда-нибудь. После завершения учебы хочу уехать в Швейцарию либо в Японию. Ведь именно в этих странах хорошо развита медицина, - добавила Зарина Сержанова.