Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, водитель автомобиля "ВАЗ-2114" направлялся со стороны поселка Зачаганск в город, возле цветочной пирамиды свернул налево на улицу Чагано-Набережная. - Потом проехав пирамиду, он снова решает сменить направление движения и поверачивает направо, в сторону ул. Пугаева. Он проехал перед путепроводом на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с пассажирским автобусом маршрута №5. В результате столкновения пострадали несколько человек, они находились в легковом автомобиле, их госпитализировали в больницу, - пояснили в ведомстве. По данным пресс-службы департамента полиции, водитель и пассажир "Лады" были доставлены в больницу.