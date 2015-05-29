В Уральске проводится первый теннисный турнир «Красный мяч»

Сегодня, 29 мая, в теннисном центре проходит первое теннисное соревнование среди детей. - Сегодня соревнуются дети 9-10 лет, - говорит директор теннисного центра Серик НУРГАЛИЕВ. – В соревнованиях принимают участие около 40 детей - 20 девочек и 20 мальчиков. Эти дети обучались азам теннисного спорта всего 3 месяца, и это первое их соревнование, которое мы приурочили ко Дню защиты детей. Соревнования будут проводиться в течение двух дней в два этапа. Соревнования пройдут в 4 группах по круговой системе, во второй этап попадут самые сильные игроки. Перед соревнованием юных спортсменов поздравил