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Спорт

В Уральске проводится первый теннисный турнир «Красный мяч»

Сегодня, 29 мая, в теннисном центре проходит первое теннисное соревнование среди детей. - Сегодня соревнуются дети 9-10 лет, - говорит директор теннисного центра Серик НУРГАЛИЕВ. – В соревнованиях принимают участие около 40 детей - 20 девочек и 20 мальчиков. Эти дети обучались азам теннисного спорта всего 3 месяца, и это первое их соревнование, которое мы приурочили ко Дню защиты детей. Соревнования будут проводиться в течение двух дней в два этапа. Соревнования пройдут в 4 группах по круговой системе, во второй этап попадут самые сильные игроки. Перед соревнованием юных спортсменов поздравил
Marat
В Уральске проводится первый теннисный турнир «Красный мяч»
Сегодня, 29 мая, в теннисном центре проходит первое теннисное соревнование среди детей.
IMG_2707
IMG_2707
 - Сегодня соревнуются дети 9-10 лет, - говорит директор теннисного центра Серик НУРГАЛИЕВ. – В соревнованиях принимают участие около 40 детей - 20 девочек и 20 мальчиков. Эти дети обучались азам теннисного спорта всего 3 месяца, и это первое их соревнование, которое мы приурочили ко Дню защиты детей. Соревнования будут проводиться в течение двух дней в два этапа. Соревнования пройдут в 4 группах по круговой системе, во второй этап попадут самые сильные игроки. Перед соревнованием юных спортсменов поздравил руководитель облспорта Азамат БЕКЕТ. Он пожелал им удачи и легкого мяча. Занятия в теннисной школе посещают 120 детей, с ними занимаются 4 тренера, три из которых были приглашены из ближнего зарубежья - России и Украины и Северного Казахстана. Первого и второго июня на теннисный корт выйдут дети 6 - 8 лет.
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соревнования теннисный корт

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