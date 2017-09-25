Торжественное открытие соревнований состоялось в Ледовом Дворце спорта Уральска. В чемпионате принимают участие около 200 спортсменов из Алматы, Астаны, Караганды, Костаная, Кызылорды, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей. – Я с первых дней полюбила шорт-трек. Это спорт, который впечатлил меня. В нем важны такие качества, как скорость и стремление к победе. Мои друзья очень удивляются, как я делаю резкие развороты, и хотят научиться тому, чему я научилась в шорт-треке. Моя мечта – стать чемпионом Республики Казахстан, потом чемпионом мира, – поделилась участница соревнований Дильназ Жумажанова из Карагандинской области. Как сообщила государственный тренер Республики Казахстан по шорт-треку Сафия Телеубаева, Уральск был выбран не случайно для проведения чемпионата страны. – Очень благодарна уральской земле, которая встречает нас не первый год. И самое главное, почему весь шорт-трек Казахстана приезжает именно в Уральск? Потому что благодаря Абзалу Ажгалиеву, Аните Нагай, Нурбергену Жумагазиеву и многим другим спортсменам из Уральска шорт-трек стал спортом номер один в Казахстане. То есть ни Денис Тен, ни Алексей Полторанин, при всем нашем уважении к ним, уральские спортсмены стали лучшими среди спортсменов зимних видов спорта. На них делается реальная ставка в 2018 году: они работают с голландской королевской национальной сборной, Анита Нагай тренируется с корейской национальной сборной командой. Эти факты говорят об уровне уральского шорт-трека, – отметила государственный тренер РК по шорт-треку Сафия Телеубаева. – В сегодняшнем чемпионате принимают участие спорстмены с 9 до 17 лет, всего 192 участника. Это рекордное количество участников для данного чемпионата. Но удивляться, думаю, нечему, так как есть такое понятие, как место, воспитавшее одного чемпиона, создает ауру для рождения другого чемпиона. Наверное, это и объясняет то, что на соревнования в Уральске съезжаются все регионы. Уже 30 сентября будут известны результаты соревнований.