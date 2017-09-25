Иллюстративное фото из архива "МГ" Пострадавший находится в реанимационном отделении Мангистауской областной больницы (МОБ) на искусственной вентиляции легких. Нигде не работающий 40-летний мужчина, со слов очевидцев, облил себя бензином и поджег. В течение пяти дней пострадавший находился в Жанаозенской центральной больнице. Затем бригадой врачей санитарной авиации был доставлен в реанимационное отделение МОБ. - При поступлении состояние было тяжелым. Возможно, имела место попытка суицида, он находился в алкогольном опьянении. Общая площадь ожоговых ран — 55 процентов, глубоких ран — 35 процентов. Находится в лечебно-ожоговой кровати в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние остается тяжелым, обусловленное обширной ожоговой раной тела, ожогами дыхательных путей. Проводится перевязка, пациент получает антибиотикотерапию, коррекцию показателей крови. К нему применен медикаментозный сон. Улучшение может наступить не ранее чем через три-четыре недели. Прогноз для жизни сомнительный, могут отказать печень и почки, - рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Жансерик Шаухымбердиев.