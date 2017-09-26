Министерством энергетики РК Актюбинская область отмечена как один из регионов-лидеров по внедрению инноваций, представленных на выставке ЭКСПО-2017, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области. Иллюстративное фото По его словам заместителя акима области Кайрат Бекенов, за время работы выставки её посетили представители 92 наиболее крупных предприятий области. Они детально изучили инновационные технологии, провели переговоры с их инициаторами. В результате, 25 актюбинских предприятий решили внедрить на своих производствах технологии, представленные на ЭКСПО-2017 в Астане, на общую сумму порядка 43 млрд тенге. Ожидается, что применение данных технологий положительно скажется на улучшении экологической обстановки в регионе, эффективности энергопотребления и производительности труда. Аким области поручил продолжить работу в этом направлении. - Технологии, новшества, представленные на ЭКСПО-2017, способны оказать огромное влияние на развитие региона. Необходимо их широкое внедрение в разные сферы экономики, в том числе в жилищно-коммунальное хозяйство, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев. В целом международную специализированную выставку ЭКСПО-2017 посетили более 136 тысяч жителей Актюбинской области. Среди них и 14 тысяч школьников, для которых данное событие стало большим стимулом для дальнейшего обучения и развития научной деятельности. Отметим, вопросы применения новых технологии, представленных на «ЭКСПО-2017», будут обсуждены с потенциальными инвесторами в ходе традиционного форума «Aktobe Invest-2017», который состоится 12 и 13 октября под эгидой «ЭКСПО-2017: импульс развития регионов».