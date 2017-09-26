Иллюстративное фото По его словам заместителя акима области Кайрат Бекенов, за время работы выставки её посетили представители 92 наиболее крупных предприятий области. Они детально изучили инновационные технологии, провели переговоры с их инициаторами. В результате, 25 актюбинских предприятий решили внедрить на своих производствах технологии, представленные на ЭКСПО-2017 в Астане, на общую сумму порядка 43 млрд тенге. Ожидается, что применение данных технологий положительно скажется на улучшении экологической обстановки в регионе, эффективности энергопотребления и производительности труда. Аким области поручил продолжить работу в этом направлении. - Технологии, новшества, представленные на ЭКСПО-2017, способны оказать огромное влияние на развитие региона. Необходимо их широкое внедрение в разные сферы экономики, в том числе в жилищно-коммунальное хозяйство, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев. В целом международную специализированную выставку ЭКСПО-2017 посетили более 136 тысяч жителей Актюбинской области. Среди них и 14 тысяч школьников, для которых данное событие стало большим стимулом для дальнейшего обучения и развития научной деятельности. Отметим, вопросы применения новых технологии, представленных на «ЭКСПО-2017», будут обсуждены с потенциальными инвесторами в ходе традиционного форума «Aktobe Invest-2017», который состоится 12 и 13 октября под эгидой «ЭКСПО-2017: импульс развития регионов».