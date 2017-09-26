Обычная семейная посиделка между супругами завершилась трагедией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД.

- На судебном заседании подсудимый и его защитник изъявили желание заключить процессуальное соглашение. Приговором суда №2 города Атырау муж-тиран признан виновным по ч.3 ст.106 УК Республики Казахстан "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", с применением статьи 55 УК назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе суда №2 г.Атырау. Приговор суда не вступил в законную силу. Ерлан ОМАРОВ

Гражданские супруги, приехавшие на заработки в Атырау из Узбекистана, сидя дома, распивали спиртное. Муж, рассердившись, что его спутница выпила слишком много алкоголя, начал жестоко избивать ее. От полученных травм женщина скончалась на месте.