Как сообщили в МПС ЗКО, в целях профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, а также недопущения нахождения детей и подростков без сопровождения законных представителей в ночное время в развлекательных заведениях и вне жилых помещений с 22 по 24 сентября на территории области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток и безнадзорность». Помимо полицейских, к участию в ОПМ были привлечены представители органов образования, ассосации молодежи по ЗКО, а также члены молодежного общественного объединения «Ғасыр». - В этот период за совершение административных правонарушений в ОВД области были доставлены более 140 несовершеннолетних, выявлено 14 неблагополучных семей, - сообщили в МПС ЗКО. - Сотрудниками местной полицейской службы области за нахождение вне жилых помещений в ночное время без сопровождения законных представителей задержаны более 110 подростков. В рамках ОПМ к административной ответственности привлечены 20 родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию своих детей.