Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Вячеслава СОЛОДИЛОВА, предприятие приступило к подаче тепла в социальные объекты города. - Тепло мы начали подавать по заявкам. В основном заявки поступают из детских садов. Вчера, к примеру, к теплоснабжению подключили пять детских садов, - рассказал коммерческий директор. При этом в дома пока тепло пускать не планируют. Согласно правилам, тепло в многоэтажках начнут подавать только после того, как в течение трех суток среднесуточная температура воздуха составит +10 градусов. Между тем, по словам Вячеслава СОЛОДИЛОВА, в Уральске еще не все многоквартирные дома получили паспорта готовности. - Сейчас вот выезжаем на места, изучаем, какого характера работы осталось сделать, - сообщил Вячеслав Солодилов.