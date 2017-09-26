В редакцию "МГ" обратились родители учеников школ, в которых весь образовательный процесс ведется исключительно на казахском языке. Одной из таких является школа №37 в микрорайоне Нурсая. - Добрый день, у меня вопрос: "Когда откроется русскоязычная школа в мкр. Нурсая? Возможно ли открытие в новой школе на 624 детей русских классов? Дети устают, уроков много, еще дорога до школы, в которой есть русские классы, занимает много времени", - спрашивает возмущенная мама ученика школы №37. Как сообщила руководитель городского отдела образования Светлана АМАНШИЕВА, сегодня в 25 школах в нефтяной столице учебный процесс ведется исключительно на казахском языке. Для того, чтобы в них открыть русские классы, необходимо большое число педагогов с русским языком преподавания. - К сожалению, в регионе имеется острая нехватка русскоязычных педагогов. Сегодня по городу не хватает 217 учителей, большинство их них - с русским языком преподавания. Мы планировали эти школы сделать смешанными, но не смогли набрать кадры, - рассказала Светлана МАНШИЕВА. Отметим, что на сегодня в Атырауской области в целом не хватает 361 педагога. Для решения проблемы из местного бюджета было выделено 222 образовательных гранта, 178 из которых приходится на педагогические специальности. По данным областного управления образования, 155 студентов будут готовить исключительно для русскоязычных школ.