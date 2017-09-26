Форум прошел в туристическо-оздоровительном центре «Евразия». Широкомасштабное мероприятие прошло с целью воспитания экологической культуры и экологического отношения к природе родного края. В данном мероприятии приняли участие 144 учащихся из 13 областей Казахстана. По итогам форума, члены жюри особо отметили хорошую подготовку команд из г. Алматы и Западно-Казахстанской и Атырауской областей. По итогам форума были определены победители в номинациях «Здоровье и окружающая среда», «Зеленая экономика», «Изучаем родной край», «Экоәлем». В акции «Құс қанатындағы арман» первое место досталось Амалие Бислингер из Карагандинской области, второе место у Романа Смаглый из Западно-Казахстанской области, и третье место – у Александра Спиридонова из Восточно-Казахстанской области. В экологическом квесте лучшей была признана команда Павлодарской области, второе место завоевала команда Северо-Казахстанской области, третье место – команда Западно-Казахстанской области. В конкурсе экодизайнеров «Зеленый оазис» первое место завоевала команда Атырауской области, второе место – команда Алматинской области, третье место – команда Жамбылской области. Так, в общекомандном зачете первое место республиканского форума завоевала команда Западно-Казахстанской области, второе место – у команды Алматинской области, третье место досталось команде Атырауской области. Юные краеведы из других областей приняли участие в экскурсии "Ақжайық - ару мекенім". По завершению форума был организован дружеский вечер "До скорой встречи". Сохранить и приумножить духовные и культурные ценности — вот основная цель работы по программной статье президента «Рухани жангыру» - взгляд в будущее. Одно из направлений — создание карты сакральных мест. Задача области - представить потенциальных кандидатов. В областную карту предложен 21 объект, в республиканскую — 9. Каждый из них посетит масштабная экспедиция из ученых и краеведов.