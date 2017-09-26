Прокурор Атырауской области Ернат СЫБАНКУЛОВ возмутился фактами нарушения прав человека, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 20 сентября 2017 года прокурор Атырауской области Ернат СЫБАНКУЛОВ на координационном совете по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью выразил свое возмущение по поводу того, что перевозчики незаконно требовали оплату за проезд у льготников, а также не пускали школьников в автобусы. Как сообщили в прокуратуре области, после совета было принято решение о расторжении договора с перевозчиком обслуживающим маршрут №6. - Все перевозчики предупреждены о недопустимости нарушений прав граждан и о последствиях таких действий, - сообщил Ернат СЫБАНКУЛОВ. Напомним, жители Атырау недовольны тем, что кондукторы выгоняют школьников из автобусов. Так, в "Жилгородке" кондуктор выгнала из автобуса школьников, не довезя их до нужной остановки.