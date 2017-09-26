Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщил руководитель управления разъяснительной работы ДГД по ЗКО Жангабыл САГЫНОВ. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Жангабыла САГЫНОВА, ранее ежегодно налоговые органы вручали физическим лицам уведомления о суммах исчисленных налогов на собственность. Однако в этом году уведомления о суммах налогов за 2017 год налоговыми органами не будут направляться. Как выяснилось, это связано с изменениями, внесенными в налоговое законодательство Республики Казахстан по переносу сроков уплаты налогов на имущество и землю. - Если раньше физические лица должны были уплачивать налоги на собственность до 1 октября отчетного года (то есть за 2016 года уплата производилась до 1 октября 2016 года), то с 1 января 2017 года для удобства физических лиц срок уплаты перенесен на один год - до 1 октября года, следующего за отчетным. То есть налоги за 2017 год нужно будет оплатить до 1 октября 2018 года, за 2018 год до 1 октября 2019 года, - пояснил Жангабыл САГЫНОВ.