Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Жангабыла САГЫНОВА, ранее ежегодно налоговые органы вручали физическим лицам уведомления о суммах исчисленных налогов на собственность. Однако в этом году уведомления о суммах налогов за 2017 год налоговыми органами не будут направляться. Как выяснилось, это связано с изменениями, внесенными в налоговое законодательство Республики Казахстан по переносу сроков уплаты налогов на имущество и землю. - Если раньше физические лица должны были уплачивать налоги на собственность до 1 октября отчетного года (то есть за 2016 года уплата производилась до 1 октября 2016 года), то с 1 января 2017 года для удобства физических лиц срок уплаты перенесен на один год - до 1 октября года, следующего за отчетным. То есть налоги за 2017 год нужно будет оплатить до 1 октября 2018 года, за 2018 год до 1 октября 2019 года, - пояснил Жангабыл САГЫНОВ.