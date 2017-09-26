Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудники транспортной полиции в аэропорту в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 24-летний житель Атырау, у которого обнаружены и изъяты материалы религиозного содержания. У задержанного изъяты 15 книг, 17 тетрадей, 10 брошюр и листовки на арабском языке. По результатам проведенной религиоведческой экспертизы в содержании изъятых материалов установлены признаки разжигания религиозной розни. Задержанный признан виновным и привлечен к административной ответственности. - Решением Специализированного межрайонного административного суда Актау задержанный признан виновным в хранении запрещенных материалов без признаков уголовно наказуемого деяния и привлечен к административной ответственности по статье 453 части 4 КоАП РК с наложением штрафа в размере 100 МРП (226 900 тенге),- сообщает пресс-служба ДВД на транспорте.