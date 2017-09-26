Первое ДТП было совершено по улице Карбышева. Водитель автомобиля BMW не пропустил мужчину 1957 года рождения, который переходил дорогу по пешеходному переходу, и сбил его. Пострадавший находится в реанимации областной клинической больницы. Второе ДТП было совершено на пересечении проспекта Евразия и улицы Кердери. Там автомобиль сбил молодую девушку, в результате чего она с травмой ноги была доставлена в трампукнт. Всего за истекший период на территории города было совершено 156 дорожно-транспортных происшествий, 22 человека погибли в авариях и 164 были ранены. - Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям с настоятельной просьбой быть более внимательными на проезжей части, тем более наступает осенне-зимний период и темнеет достаточно рано, свет фар более тусклый в период дождей из-за мокрого асфальта. Самые распространенные причины совершения наездов на пешеходов - это превышение скорости. Поэтому в первую очередь хотелось бы обратиться к водителям, чтобы соблюдали скорость, потому что пешехода в темноте не всегда видно, ну и пешеходы должны, конечно, быть более дисциплинированными, - пояснила инспектор МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА.