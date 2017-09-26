В обоих случаях пострадавшие получили серьезные травмы, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Первое ДТП было совершено по улице Карбышева. Водитель автомобиля BMW не пропустил мужчину 1957 года рождения, который переходил дорогу по пешеходному переходу, и сбил его. Пострадавший находится в реанимации областной клинической больницы. Второе ДТП было совершено на пересечении проспекта Евразия и улицы Кердери. Там автомобиль сбил молодую девушку, в результате чего она с травмой ноги была доставлена в трампукнт. Всего за истекший период на территории города было совершено 156 дорожно-транспортных происшествий, 22 человека погибли в авариях и 164 были ранены. - Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям с настоятельной просьбой быть более внимательными на проезжей части, тем более наступает осенне-зимний период и темнеет достаточно рано, свет фар более тусклый в период дождей из-за мокрого асфальта. Самые распространенные причины совершения наездов на пешеходов - это превышение скорости. Поэтому в первую очередь хотелось бы обратиться к водителям, чтобы соблюдали скорость, потому что пешехода в темноте не всегда видно, ну и пешеходы должны, конечно, быть более дисциплинированными, - пояснила инспектор МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Виктор МАКАРСКИЙ