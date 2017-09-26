Отсутствие пособий и тетрадей по казахскому языку подталкивает родителей учеников школы №10 принять решение отказаться от урока государственного языка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам родителей второклассников, им придется потратить не меньше 300 тысяч тенге на приобретение учебных комплектов на весь класс. - В школе учитель по казахскому языку нам сообщила, чтобы мы купили своим детям комплект из четырех тетрадей и словари. Данное пособие стоит дорого - 10 тысяч тенге на одного ученика. Приобрести пособия могут позволить себе не все семьи. Поэтому мы пришли к выводу, что нам лучше отказаться от изучения государственного языка, - говорят родители школьников. Директор школы утверждает, что родителей не принуждали покупать тетради, а просто рекомендовали купить для того, чтобы их детям было проще изучать предмет. - В школе хватает учебников. Между родителями и учителем произошло недопонимание. Ранее родители жаловались, что дети не могут усвоить пройденный материал. Поэтому учитель принесла в школу рабочие тетради и посоветовала родителям их приобрести как дополнительные пособия. Это для того, чтобы ученикам было легче заниматься по предмету. Никто не вынуждал родителей их покупать. В ближайшее время в школе проведем родительское собрание, на котором еще раз разберем ситуацию с рабочими тетрадями, - сказал директор школы Бекес Испекеев. Регина ЯСНАЯ