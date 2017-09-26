Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам родителей второклассников, им придется потратить не меньше 300 тысяч тенге на приобретение учебных комплектов на весь класс. - В школе учитель по казахскому языку нам сообщила, чтобы мы купили своим детям комплект из четырех тетрадей и словари. Данное пособие стоит дорого - 10 тысяч тенге на одного ученика. Приобрести пособия могут позволить себе не все семьи. Поэтому мы пришли к выводу, что нам лучше отказаться от изучения государственного языка, - говорят родители школьников. Директор школы утверждает, что родителей не принуждали покупать тетради, а просто рекомендовали купить для того, чтобы их детям было проще изучать предмет. - В школе хватает учебников. Между родителями и учителем произошло недопонимание. Ранее родители жаловались, что дети не могут усвоить пройденный материал. Поэтому учитель принесла в школу рабочие тетради и посоветовала родителям их приобрести как дополнительные пособия. Это для того, чтобы ученикам было легче заниматься по предмету. Никто не вынуждал родителей их покупать. В ближайшее время в школе проведем родительское собрание, на котором еще раз разберем ситуацию с рабочими тетрадями, - сказал директор школы Бекес Испекеев.