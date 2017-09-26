Чаще всего автомобили бросают во дворах жилых домов или на обочине, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».   Брошенные автомобили не только занимают парковочные места, но даже представляют опасность для детей, которые используют их для игр. Инспекторы сообщают, если в вашем дворе несколько месяцев стоят чужие машины, и владелец не объявляется, то вы можете позвонить по телефону «102» с заявлением, что в вашем дворе находится бесхозное транспортное средство, после чего приедет эвакуатор и транспортирует автомобиль машину на платную автостоянку. - Сегодня на дороге, ведущей в поселок Деркул, мы эвакуировали транспортное средство, его доставят на платную автостоянку, оно будет там находиться до того момента, пока не объявится владелец, и когда он представит все документы, то сможет его забрать, - сообщила инспектор МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Виктор МАКАРСКИЙ