Брошенные автомобили не только занимают парковочные места, но даже представляют опасность для детей, которые используют их для игр. Инспекторы сообщают, если в вашем дворе несколько месяцев стоят чужие машины, и владелец не объявляется, то вы можете позвонить по телефону «102» с заявлением, что в вашем дворе находится бесхозное транспортное средство, после чего приедет эвакуатор и транспортирует автомобиль машину на платную автостоянку. - Сегодня на дороге, ведущей в поселок Деркул, мы эвакуировали транспортное средство, его доставят на платную автостоянку, оно будет там находиться до того момента, пока не объявится владелец, и когда он представит все документы, то сможет его забрать, - сообщила инспектор МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА.