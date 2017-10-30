Фото Медета МЕДРЕСОВА Дефицит алкоголя в ЗКО начал ощущаться около двух недель назад. Однако сейчас ситуация обострилась. Алкоголя не хватает даже на оптовых складах. А на тех складах, где еще он есть, образовались огромные очереди. Продавцы вино-водочных отделов на оптовом рынке «Алтын-Алма» объяснили, что у них в продаже осталась водка только Кокшетауского и Алматинского производителей. - Всегда у нас пользовался спросом алкоголь Актюбинских вино-водочных заводов. Но уже на протяжении месяца заводы не предоставляют продукцию для продажи. С чем это связано - мы не знаем, а только распродаем остатки, - рассказала продавец отдела. - Когда снова начнут завозить товар, нам тоже пока неизвестно. Тем временем уральцы скупают оставшийся алкоголь, выстраиваясь в огромные очереди. - Приехали сегодня на рынок, чтобы купить водки. Сами знаете, ни один праздник у нас не обходится без алкоголя. А в нашей семье скоро намечается свадьба, сын женится, и еще юбилей у меня. Так что думал запастись алкоголем, а теперь вот выясняется, что его нет. Объехали полгорода. Сказали, что здесь есть, вот и стоим ждем своей очереди. Надеемся, что и нам останется, - пояснил покупатель по имени Владимир. В супермаркетах города сложилась такая же ситуация. На прилавках можно увидеть водку производства России, Украины, Белоруссии и Финляндии. Однако это дорогой алкоголь, который может себе позволить не каждый. Из казахстанского осталась водка только из Кокшетау и Алматы. - Осталась только дорогая водка, которая не всем по карману. Наверное, хотят ее распродать. Вот только боюсь, что вернутся 90-е, когда из подполья продавали "паленую" водку, которой люди травились, - говорит жительница Уральска Алма. Что касается мелких магазинах, то там продавцы объясняют, что проблема на уровне поставщиков. - Ну, не знаю, почему водки нет. Маленькие «чекушки» уже, наверное, третий месяц вообще не завозят. Да теперь и самая ходовая водка пропала, - отметила продавец магазина. Между тем, в приемной ТОО "Геом" в Актобе сообщили, что у них проводится проверка, что это за проверка и почему она влияет на поставку алкогольной продукции в нашу область, на предприятии не сообщили. - Порядка 80-90 процентов алкогольной продукции в нашу область ввозится из Актюбинских заводов - производителей. Как нам стало известно, месяц назад два завода в Актобе закрылись на модернизацию, из-за чего и ощущается дефицит, - ответили в управлении предпринимательства ЗКО.