Всего на ярмарке социальных проектов инвесторам представили 5 идей, на реализацию которых потребуется 11,5 миллиона тенге. Один из таких проектов уже реализуется среди молодежи Атырауской области с марта текущего года. Проект "Bilim for all" или "Образование для всех" направлен на обучение молодежи из социально уязвимых слоев населения различным специальностям. В рамках проекта по 11 различным направлениям прошли обучение 220 юношей и девушек. Благодаря вновь полученным специальностям 90% из них смогли найти работу. - В ходе ярмарки с нашим проектом ознакомилась компания "Лоджик сервисес центр Азия", ее представители сразу же предложили нам сотрудничество. Инвесторов заинтресесовал наш проект, они выразили готовность дать грант на сумму 2 миллиона тенге, который пойдет на развитие Учебного центра, - рассказала руководитель благотворительного фонда "Журектен журекке" Айгерим ДОСКАЛИЕВА. По словам руководителя проекта, средства будут направлены на аренду помещения, оборудование и обустройство центра, а также зарплату педагогам. Более того, выпускников курсов инвестор намерен принять на практику и по возможности трудоустроить. В настоящее время в центре обучение ведется по нескольким направлениям: компьютерная грамотность, визаж, английский язык, швейное дело, документооборот, маникюр. Молодые люди могут здесь обучиться на электромонтажников, слесарей и электриков.