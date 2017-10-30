Депутатом Уральского городского маслихата был избран директор ТОО «Водоканалстройсервис» Ануар МУКАТАЕВ, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" 29 октября прошли довыборы депутатов вместо выбывших. Как рассказал председатель областной избирательной комиссии Гайса КАПАКОВ, работа избирательных комиссий всех уровней строилась совместно с календарным планом. - Всего было выдвинуто 26 кандидатов, из них 18 в порядке самовыдвижения и 8 от политической партии «Нур Отан». В день голосования явка составила 71%, - отметил Гайса КАПАКОВ. По словам председателя облизбиркома, за выборами следили 96 наблюдателей и 7 представителей СМИ. - В Западно-Казхстанский областной маслихат было выдвинуто три кандидатуры. Депутатом стал президент АО «Аксайгазсервис» Тлек ШЕКТЕБАЕВ. В Уральский городской маслихат депутатом был избран директор ТОО «Водоканалстройсервис» Ануар МУКАТАЕВ и в Бурлинский районный маслихат депутатом была избрана переводчик ТОО «Progekt Group» Малика МАХАУОВА, - сообщил Гайса КАПАКОВ. Напомним, в Уральский городской маслихат выбрали депутата вместо уже бывшего директора филиала АО «НК КТЖ» Уральского отделения дороги Курмангазы КАЖИДЕНОВА, который в феврале нынешнего года был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы за превышение власти и злоупотребление должностными полномочиями. В областной маслихат выбрали депутата вместо директора ТОО "Болашак-Т" Кайдара КОЩАНОВА. Как стало известно, в отношении него антикоррупционной службой начато уголовное дело. По словам Гайсы КАПАКОВА, Кайдар КОЩАНОВ сдал мандат депутата областного маслихата по собственному желанию.