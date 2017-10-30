Как сообщили в МПС ДВД ЗКО, сотрудниками отдела природоохранной полиции МПС ДВД ЗКО совместно с инспекторами РГКП ПО «Охотзоопром» был проведен рейд. - В ходе рекйда, в Жангалинском районе вблизи поселка Маштексай был задержан автомобиль марки "Нива", в котором находился 31-летний водитель и 30-летний пассажир. При досмотре машины было обнаружены и изъяты 3 головы сайги с рогами, двуствольное охотничье ружье 16 калибра, патроны в количестве 26 штук и нож, - отметили в МПС ДВД ЗКО. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РК -"Незаконная охота". Ведется следствие.