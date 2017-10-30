Иллюстративное фото из архива "МГ" - В текущем году будет отремонтировано 300 километров автодорог, что больше уровня прошлого года в 2,7 раза. На эти цели выделено 10,6 млрд тенге. Местное содержание в работе составляет 100%. В работе активно используются современные технологии, в их числе метод «ресайклинга, - проинформировал глава региона. Бердыбек Сапарбаев отдельно остановился на самых крупных проектах, в числе которых ремонтно-строительные работы на участках автодорог Актобе-Орск, Южный обход г.Актобе, Шубаркудук – Уил-Кобда-Соль-Илецк, Донское-Бадамша-Актобе-Орск, а также строительство путепровода на выезде из г. Актобе в районе АЗФ. Кроме того, в этом году планируется начать реконструкцию автодороги Актобе-Атырау-граница РФ на Астрахань.