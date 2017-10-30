Как рассказал учредитель сельскохозяйственного кооператива «Таскала сут» Биржан МУСТАФИН, мощность цеха по переработки коровьего молока составляет 1000 тонн в сутки. - Сначала мы открыли крестьянское хозяйство и обзавелись скотиной. На сегодняшний день у нас имеется более 100 маточного поголовья. Потом решили построить цех, чтобы перерабатывать самим сырье и производить молочную продукцию, - отметил Биржан МУСТАФИН. В цехе по переработке молока производят кефир, сметану, творог и йогурт. - Сейчас перерабатываем 200-300 литров молока в одну смену. В летний период удой побольше, нам хватало молока и для производства сметаны. А сейчас пока производим только 200 литров молока и 50 литров йогурта в сутки. Количество выпускаемой продукции сократилось, - рассказал Биржан МУСТАФИН. Со слов лаборанта цеха по переработке молока «Таскала сут» Валентины ВЕРБИЦКОЙ, она в этом цехе работает с самого открытия. - Я работала всю жизнь дояркой, к молоку уже привыкла. Очень рада, что у нас появилась возможность устроиться на работу в поселке. До этого состояла на бирже по безработице. А сейчас и зарплату платят вовремя. Да и работа очень интересная. Поначалу было непривычно, какое-то не понятное новое оборудование, а сейчас уже совсем освоилась, - рассказала Валентина ВЕРБИЦКАЯ. Валентина ВЕРБИЦКАЯ пояснила, что они производят только натуральную продукцию. - В состав любой выпускаемой нами продукции входит цельное молоко. Например, для того чтобы получить йогурт, нагреваем молоко до 96 градусов, потом его охлаждаем до 38 градусов, добавляем нужное количество сахара и ставим на закваску на целые сутки. Потом сразу же готовую продукцию расфасовываем. В цехе у нас есть все необходимое оборудование, есть ванная коротая промывает все танки. Нужно всего лишь залить в нее воду с раствором, подсоединить шланги и все промыть. Вручную почти ничего делать не надо, - пояснила Валентина.