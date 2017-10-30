Иллюстративное фото из архива "МГ" - Согласно поручению Главы государства, уделяется большое внимание развитию социальной сферы, в том числе образования. С начала текущего года в области строится 25 школ. На сегодня уже введены в эксплуатацию 11 школ, до конца года будут открыты еще 4. Это решит проблему двух аварийных и семи трехсменных школ. Кроме того, оптимизировано 13 малокомплектных школ, - рассказал Бердыбек САПАРБАЕВ. Регион также продолжает развитие сети детских садов. Так, с начала года открыто 31 детское дошкольное учреждение. Планируется, что до конца года воспитанников примут еще 34 новых детских сада. В результате, охват дошкольным образованием будет увеличен до 95,6%.