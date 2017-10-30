Вопрос дефицита квалифицированных специалистов сферы образования и медицины будет решен в Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК.

В Атырауской области началась активная работа над снижением дефицита кадров в сфере образования, медицины и ветеринарии. Об этом говорили участники заседания совета ректоров вузов РК. В мероприятии, которое прошло в АГУ им. Х. Досмухамедова, приняли участие более 20 ректоров высших учебных заведений из всего Казахстана. В ходе встречи обсуждались вопросы оптимизации образовательного процесса и методы решения дефицита кадров.

- В этом году за счет местного бюджета было выделено 222 образовательных гранта, из них 178 на педагогические специальности, 35 в сфере медицины и 9 на подготовку ветеринаров. Работа в этом направлении будет продолжаться, - рассказал собравшимся аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ.

Таким образом, через 5 лет местные власти намерены решить проблему дефицита кадров в данных отраслях. Помимо этого, исполнительные органы взяли на себя задачу обеспечивать молодых специалистов жильем.