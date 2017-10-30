Рамилю БЕРКИМБАЕВУ, у которого диагностировали рак глаз, необходимо собрать 7,5 млн тенге до 1 ноября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала мама мальчика Александра БЕРКИМБАЕВА, 1 ноября ее вместе с Рамилем ждут в клинике в Швейцарии. - Волонтеры провели благотворительную ярмарку и все вырученные деньги перечислили нам. 26 октября мы перечислили в клинику половину суммы - 3,6 миллиона тенге, теперь нам надо еще столько же собрать до 1 ноября. Если нам клиника даст ответ, что мы можем приехать, а потом оплатить, то мы поедем сразу. У нас уже документы и визы на выезд готовы, - сообщила мама Рамиля. Семье Беркимбаевых теперь необходимо собрать 3,6 млн тенге, чтобы Рамилю сделали операцию на глаза, иначе мальчик полностью ослепнет. Напомним, Рамилю в 1,5 года поставили диагноз рак обоих глаз. При этом в одном из них опухоль уже двойная. Мальчику делали химиотерапию в Алматы и Оренбурге, но положительных результатов это не дало. Единственная клиника, которая пообещала вернуть малышу зрение, находится в Швейцарии, но стоимость операции составляет 7,5 млн тенге. Однако семье не под силу набрать такую сумму.  