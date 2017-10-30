Самата НАУРУЗОВА осудили на 5 лет колонии поселения и назначили выплату моральной компенсации в размере 10 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В редакцию "МГ" обратился преподаватель ЗКИТУ Сагындык КУЛЬМАТОВ, где ранее работал Наурузов, который считает, что суд назначил слишком суровое наказание.
- Суд счел, что запрашиваемое прокурором наказание - 2,5 года лишения свободы - слишком мягким и увеличил срок вдвое. Обычно суд ищет решение между двумя крайними позициями - обвинением и защитой и отход от такого метода должен быть связан с какими-то вскрывшимися на процессе обстоятельствами. Этим обстоятельством, по мнению суда, является обращение Самата НАУРУЗОВА и стороны защиты с просьбой уточнить детали происшествия, провести дополнительные экспертизы и рассмотреть возможность условного осуждения. Эта позиция защиты имела все основания, поскольку существуют многие неясности в самом деле. Однако суд оценил эти действия как отсутствие чистосердечного раскаяния, - пояснил Сагындык КУЛЬМАТОВ.
Со слов Сагындыка КУЛЬМАТОВА, приговор был таким, чтобы лишить Наурузова, как не раскаявшегося, законного права на признание смягчающих обстоятельств по делу.
- К смягчающим обстоятельствам можно отнести его признание вины, помощь пострадавшим, вызов полиции и скорой, извинения перед потерпевшими и готовность к материальной компенсации, отсутствие судимости и положительные характеристики. А в итоге выпускник академии МВД, эксперт-криминалист, преподаватель вуза признается преступником, которого может исправить только 5 лет изоляции от общества, - заявил преподаватель. - Необходимо отметить, что суд возложил на Самата НАУРУЗОВА необходимость оплатить 10 миллионов тенге только морального ущерба, что тоже является сверхнормой, так как обычно по данной статье сумма колеблется в пределах 2 -3 миллионов тенге и не более.
Также Сагындык КУЛЬМАТОВ пояснил, что при рассмотрении решения по делу складывается впечатление не столько правого, сколько эмоционального подхода - желания всеми правдами и неправдами нанести максимальный ущерб обвиняемому.
- И это впечатление укрепляется, когда мы выходим за рамки чисто юридического дела и рассмотрим персоналии представителей потерпевшей стороны. Интересы потерпевших представляет сестра погибшей - Назгуль УРАЗАЕВА, которая работает администратором судов, возможно, это как-то повлияло на исход дела, - заключил бывший коллега осужденного.
Между тем, в суде ЗКО, куда редакция направила запрос, ответили, что суд при вынесении приговора учел все смягчающие и отягчающие обстоятельства по делу.
- Что касается представителя потерпевших, то действительно, Назгуль УРАЗАЕВА занимает должность главного специалиста - секретаря судебного заседания в судебной коллегии по гражданским и административным делам, но с июля 2017 года находится в декретном отпуске, - ответили в суде ЗКО.
Напомним
, трагедия произошла 22 июля в 15.17 по улице Камбар батыра, рядом с рестораном "Альбина". Водитель на автомобиле Huindai Tucson насмерть сбил 42-летнюю Айгуль СУЛЕЙМЕНОВУ, когда та со своей приемной дочерью Сандугаш стояла на обочине дороги в ожидании такси, чтобы ехать в салон красоты. Айгуль от полученных травм скончалась на месте происшествия. У нее остались четверо детей, самому младшему из которых всего полтора года. 25 октября в суде ЗКО рассмотрели апелляционную жалобу защиты Наурузова, однако приговор
оставили без изменений.