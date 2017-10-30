Организаторами форума выступили Министерство по делам религий и гражданского общества РК, национальная палата предпринимателей РК «Атамекен» и акимат Атырауской области. В рамках форума выступил аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ. По словам главы региона, в Атырауской области успешно реализуется целый ряд социальных проектов при участии государства, бизнеса и НПО. Например, молодежный проект «Зангар», направленный на освоение передовых технологий студентами и школьниками. Проект реализуется при поддержке компании «Шеврон» международной молодежной организацией «International Youth Foundation» и местным общественным объединением «ИнфоЦентр». - На сегодня проектом охвачены 5 тысяч человек, более ста учебных заведений. Подготовлено более ста тренеров международного уровня, - отметил аким в своем выступлении. В сфере развития предпринимательства хорошо себя зарекомендовала программа «Жаркыра», в рамках которой за два года финансовую поддержку получили 12 перспективных бизнес-проектов. «Жаркыра» реализуется Фондом «Центральная Азия Евразия» при поддержке компании «Тенгизшевройл». Также аким области отметил, что атырауские бизнесмены стали активно вкладывать средства в строительство социальных объектов: детских центров, детских садов, парков, объектов культуры и спорта. Реализуются 11 проектов на общую сумму более одного миллиарда тенге. Средства для реализации выделены местными предпринимателями. Кроме того, в рамках форума будет подписано 10 меморандумов между бизнес-структурами и НПО для реализации совместных социальных проектов. Ожидается, что соглашение и меморандумы упразднят все преграды, связанные с работой НПО.