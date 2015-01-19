Сегодня, 19 января, в специализированном суде по уголовным делам был вынесен приговор 27-летнему сельчанину, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". prigovor3 Судья СМУС по ЗКО Акгуль КАРАСАЕВА признала 27-летнего жителя села Дарьинск Зеленовского района Ерлана БОШАНОВА виновным в убийстве сожителя сестры Сакена МУРЗЕКЕЕВА  приговорила к 12 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии особого режима. Судья признала в его действиях опасный рецидив. По версии следствия, в августе прошлого года родная сестра подсудимого познакомилась в Сакеном МУРЗЕКЕЕВЫМ, с которым они и стали сожительствовать. Женщина нигде не работала, а мужчина работал в Атырау в компании ТШО. 17 декабря к сестре и ее мужу приехал младший брат Ерлан БОШАНОВ, немного выпив, мужчины поругались, и подсудимый ушел. Ночью вернувшись домой к сестре, он начал звонить друзьям и громко разговаривать с ними по телефону, за что получил замечание от погибшего. Далее Ерлан БОШАНОВ ударил МУРЗЕКЕЕВА ножом в грудную клетку. Последний умер на месте до приезда скорой помощи. Подсудимого задержали в родном селе. На суде он полностью признал свою вину. К слову, БОШАНОВ в 2008 году был судим на пять лет за грабеж. На свободу он вышел по УДО в 2011 году. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. prigovor1 prigovor2Фото Медета МЕДРЕСОВА