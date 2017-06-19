Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, в результате проверки прокуратурой было установлено, что жилье которое было предоставлено воспитаннице детского дома и ее семье, выдано незаконно из государственного жилищного фонда. - Однако сирота с данным решением прокуратуры не согласилась и подала встречный иск к акиму г.Уральска, о признании за ней и ее детьми законного права пользования жилым помещением, которое ей было предоставлено до окончательного разрешения жилищной проблемы, - сообщили в пресс-службе суда ЗКО. В судебном заседании установлено, что иных оснований для выселения сироты без предоставления другого жилища, нет. Кроме того, ответчик относится к социально-уязвимым слоям населения, в установленном порядке признана нуждающейся в жилище, поэтому временную жилплощадь оставили за ней.