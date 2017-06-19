Труп пропавшей 8-летней Айкоркем  АЛДАМЖАР вбыл найден водолазами в реке Урал, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". devochka-rozysk Об этом порталу сообщил начальник водно-спасательного отдела ГУ "ЗРАОСО"  Самат КУМАШЕВ. - Девочку нашли сегодня, 19 июня, около получаса назад на расстоянии 1 километра от села, - сообщил Самат КУМАШЕВ. - Тело всплыло вблизи села Алмалы на противоположном берегу. Труп передан полиции. Напомним, Айкоркем АЛДАМЖАР пропала 14 июня. Поиски пропавшего ребенка продолжались почти 5 суток, в поисковых работах принимали участие 13 спасателей ГУ ЗРАОСО, в том числе 5 водолазов, а также полицейские, сотрудники рыбоохраны и сами местные жители. О результатах медицинской экспертизы, которая покажет истинную причину смерти девочки, будет сообщено позже. Ерлан ОМАРОВ