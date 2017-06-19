Скриншот с видео Видео было снято на остановке Абая по ул. Сатпаева ночью. Девушка стоит, качаясь и прикрывая грудь, то ли платьем, то ли футболкой. dHIQQYKaecg - Выяснилось, что героиней видео является 28-летняя местная жительница. Девушка находилась в легкой степени опьянения. Она будет привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство . На нарушительницу будет наложен штраф в размере 7 МРП, это 15883 тенге, - сообщили в пресс-службе ДВД области.