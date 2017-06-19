Всего в аттестации приняли участие 3157 государственных служащих, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". иллюстративное фото из архива "МГ" иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил председатель совета по этике ЗКО Болат ИСКАКОВ, всего в Западно-Казахстанской области работают 4185 государственных служащих корпуса "Б". - Аттестацию уже прошли 3157 человек, из них 1028 были освобождены по различным причинам.  По итогам тестирования из 3142 госслужащих превосходный результат получили - 856 человек, эффективный - 2188, удовлетворительный - 95 и минимальный - 3. Еще 15 служащих не прошли по уважительной причине. На первом уровне высшей аттестационной комиссией аттестации по области подлежало 40 служащих руководящего звена, из них 35 прошли, 1 рекомендован к повышению и 4  не соответствовали должностям и рекомендованы к понижению, - отметил Болат ИСКАКОВ. - В соответствии с инструкцией проведения собеседования конкурсной комиссией задаются два вопроса по компетенции и три по непосредственной деятельности. Так, заместитель акима Чапаевского сельского округа не соответствует занимаемой должности и рекомендован к увольнению. Согласно решениям аттестационной комиссии 221 служащий рекомендован к повышению, 29 рекомендованы к понижению и 41 к увольнению. Стоит отметить, что аттестация продлится до 1 июля 2017 года.