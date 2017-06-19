иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил председатель совета по этике ЗКО Болат ИСКАКОВ, всего в Западно-Казахстанской области работают 4185 государственных служащих корпуса "Б". - Аттестацию уже прошли 3157 человек, из них 1028 были освобождены по различным причинам. По итогам тестирования из 3142 госслужащих превосходный результат получили - 856 человек, эффективный - 2188, удовлетворительный - 95 и минимальный - 3. Еще 15 служащих не прошли по уважительной причине. На первом уровне высшей аттестационной комиссией аттестации по области подлежало 40 служащих руководящего звена, из них 35 прошли, 1 рекомендован к повышению и 4 не соответствовали должностям и рекомендованы к понижению, - отметил Болат ИСКАКОВ. - В соответствии с инструкцией проведения собеседования конкурсной комиссией задаются два вопроса по компетенции и три по непосредственной деятельности. Так, заместитель акима Чапаевского сельского округа не соответствует занимаемой должности и рекомендован к увольнению. Согласно решениям аттестационной комиссии 221 служащий рекомендован к повышению, 29 рекомендованы к понижению и 41 к увольнению. Стоит отметить, что аттестация продлится до 1 июля 2017 года.