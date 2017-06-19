Фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", 19 июня в области днем ожидается дождь с грозой. - 19 июня температура воздуха составит +22..+24 градуса. 20 и 21 июня в регионе ожидается переменная облачность с дождем и грозой, - отметили в РГП "Казгидромет". Стоит отметить, что в ЗКО в последние дни идут сильные дожди. 14 июня из-за сильного ливня затопило улицы города.