Принять участие в столь масштабном мероприятии под открытым небом на стадионе "Мунайшы" смогли не только взрослые и дети. Время для начала праздника было выбрано неслучайно - в 8 часов утра солнце уже достаточно восходит над землей, чтобы выразить ему коллективное приветствие в знак пробуждения и начала нового дня. Флешмоб "Приветствие солнцу" сопровождался коллективным пением мантр на одном древних языков - санскрите.Для приглашенных гостей в течение 2 часов работали лучшие инструкторы йоги, представляющие разные спортивные клубы города. Для более тесной работы с пришедшими на праздник стадион было решено разделить на несколько рабочих площадок, где каждый тренер смог преподать свой мастер-класс.На празднике йоги присутствовал и специальный гость - инструктор из Индии Праба КАРАН, специализирующийся на аштанга-йоге, хатха-йоге, йоге для детей и беременных женщин. Праба приехал в Атырау по приглашению 4 года назад, и теперь благодаря гостю из Индии у жителей Атырау появилась возможность практиковать йогу в 7 часов утра.Участники праздника должны были принести с собой специальные коврики, воду и головной убор. Но несмотря не солнечный день, во время проведения праздника было не очень жарко.Все мастер-классы были проведены параллельно в течение 1 часа. Тренера подготовили мастер-классы, как для детей, так и для взрослых, а также для беременных женщин.По завершение мастер-классов участников собрали в своеобразный "круг счастья", где гости спели коллективную мантру "Я желаю всем счастья". Далее состоялся розыгрыш лотереи. Победителям достались сертификаты на занятия йогой у лучших мастеров своего дела, а также подарки от спонсоров - ведущих фитнес-клубов Атырау.- Праздник йоги прошел у нас в городе впервые, мы даже и не знали, что в нефтяной столице так много людей, практикующих йогу. Сегодня пришли и иностранные гости, и пожилые люди, и дети и даже беременные женщины. Мы рады, что здоровый образ жизни в нашем обществе становится популярней среди всех поколений, надеемся, что праздник станет популярным и ежегодным, - поделилась организатор Дня Йоги, тренер Любовь ЛИ.