Видео с задымлением автобуса №2 появилось в одном из сообществ социальных сетей. На кадрах видно, что задымление началось в моторном отсеке прямо на остановке в поселке Зачаганск. Стоит отметить, что на момент возгорания в салоне автобуса были пассажиры. В пресс-службе пожаротушения заявили, что сообщения о возгорании автобуса к ним не поступало. 3wHYwDWsq6c Видео из соцсети ВК. Автор: Нурбек Беков