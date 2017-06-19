Об этом в ходе брифинга в РСК рассказал руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Жумабай КАРАГАЕВ. По словам спикера, на сегодня строительно-восстановительные работы в 11 домах уже начались. Таким образом, термомодернизация ведется в домах № 8,32,33,34,73,74 микрорайона Авангард 3, в домах № 1а,15а,18а,22а микрорайона Привокзальный 3а, и в 14 доме микрорайона Авангард 3. В многоэтажках восстанавливают крыши, меняют проводку, обновляют фасад зданий. - По состоянию на 1 мая текущего года из 866 миллионов тенге, выделенных на реализацию программы термомодернизации домов в Атырау жителями возвращено лишь 65% этих денег или 567 миллионов тенге. Мы вынуждены взыскать средства за уже выполненные работы в судебном порядке. Если жители своевременно вернут в бюджет деньги, то в Атырау будет модернизировано дополнительно еще 4 дома, - сообщил Жумабай КАРАГАЕВ. Отметим, что в 2014 году возврат средств от жителей за проведенную термомодернизацию составил всего лишь 31%, в связи с чем управление направило в суд 1286 заявлении о взыскании денег с жильцов. За весь период реализации программы по термомодернизации в Атырау было полностью отремонтировано 74 жилых дома, кроме того, в 9 домах микрорайонов Алмагуль и Авангард заменили лифты.