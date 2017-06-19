Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, с 12 по 14 июня в области проходило оперативно-розыскное мероприятие "Стоп-трафик". - Как выяснилось в ходе ОПМ, мужчина 1992 года рождения, работая охранником и за 4 тысячи тенге предоставил постояльцу - полицейскому двух девушек для оказания платных интимных услуг. Таким образом охранника задержали за сводничество, - отметили в пресс-службе ДВД ЗКО. Кроме того, в ходе рейда в городе Аксай полицейские освободили 59-летнего мужчину из трудового плена. По данному факту по статье 128 ч. 1 УК РК "Торговля людьми". Всего за три дня полицейскими было выявлено 6 административных и два уголовных правонарушений.