На протяжении семи поколений Toyota Camry пользуется неизменной популярностью на мировом рынке седанов бизнес-класса благодаря легендарным качеству, надежности и долговечности. Удерживать лидирующие позиции автомобилю помогают оптимальные потребительские качества: великолепные динамические характеристики, несравненный комфорт и плавность хода, а также отличная шумоизоляция, соответствующая уровню премиум-сегмента. Сегодня мы рады представить лидера класса бизнес-седанов Toyota Camry в новой обновленной версии. Начиная с комплектации «Престиж», Camry приобрел новый захватывающий вид, чем ясно дает понять, что не остановится на достигнутом. Специальная серия Toyota Camry Exclusive обладает особыми отличительными чертами. Новые стильные 17-дюймовые легкосплавные диски, оригинальные дефлекторы боковых окон и эмблема специальной серии Exclusive подчеркнут вашу исключительность. С авто-сигнализацией Starline A95 GSM, разработанной специально для Toyota, вы будете уверены в безопасности вашего эксклюзивного Camry, обивка сидений кожей коричневого цвета, логотип на Exclusive на крышке багажника. Обновленный Toyota Camry Exclusive всегда будет в центре внимания. Выразительная решетка радиатора с хромированной центральной планкой, элегантная головная оптика со светодиодными дневными ходовыми огнями и ксеноновыми фарами подчеркивают премиальность облика и изысканный дизайн обновленной Camry. Комфорт и передовые технологии: образцовая эргономика рабочего места водителя и наиболее просторный в классе задний ряд сидений с подогревом, электрорегулировкой угла наклона положения спинки сидений, высококачественные материалы отделки, солнцезащитная шторка заднего стекла с электрической регулировкой и солнцезащитные боковые шторки с механической регулировкой обеспечивают комфорт. Camry имеет широкую линейку высокотехнологических бензиновых двигателей. Цена автомобиля от 10 460 000 тг.На правах рекламы.